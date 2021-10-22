Названы территории Таиланда, которые откроются для туристов с 1 ноября

Фото: depositphotos/Iakov

С 1 ноября в Таиланде откроются 17 территорий для иностранных туристов. Полный список огласила заместитель официального представителя таиландского правительственного Центра по контролю и борьбе с коронавирусом Апхисамай Сирангсан.

В список вошли Бангкок, а также Паттайя, Бангламунг, На Чомтиен, Бангсаре, Сирача, Саттахип, остров Сичанг, Хуахин, Нонгкхе, Кирикхан, Ча-Ам, острова Самет, Пхаям, Чанг и другие.

Сирангсан отметила, что на данных территориях будут действовать правила песочницы. Такой принцип уже действует в провинциях Пханга, Краби, Пхукет, Сураттхани, городе Чиангмай, на островах Самуи, Пханган и Тао. Вакцинированные россияне при въезде в Таиланд через песочницы не должны проходить карантин по прибытии.

"Они обязаны только иметь на руках отрицательный результат (не более 3 суток до вылета в Таиланд) ПЦР-теста, страховой полис с ковидным расширением и покрытием до 50 000 долларов и оплаченную бронь отеля, входящего в программу песочницы", – цитирует Сирангсан РИА Новости.

В песочницах туристы обязаны жить в заранее оплаченном отеле и передвигаться по определенной зоне. Через семь дней путешественники могут покинуть указанную территорию и отправиться в другие регионы. При этом туристы должны сдать два теста: по прибытии и на пятый или шестой день пребывания в стране.

Невакцинированные граждане обязаны соблюдать десятидневный карантин.

"С 1 ноября на всех 17 территориях отменяется действие комендантского часа. Приказ о его отмене вступает в силу в 23:00 по местному времени 31 октября", – рассказала Сирангсан.

По ее словам, путешественники, которые пребывают в Таиланд из 45 стран и одной территории, которые определены государством как страны с наименьшей опасностью заражения, должны придерживаться других правил. Туристы, прибывающие с определенных территорий, должны провести сутки в номере, не выходя из него. После получения отрицательного ПЦР-теста он может отправиться в любую точку Таиланда.

Ранее туроператоры озвучили стоимость путевок в Таиланд. Цена на путевки оказалась выше докоронавирусного уровня, а стоимость отелей снизилась.

