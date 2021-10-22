Названы территории Таиланда, которые откроются для туристов с 1 ноября

Фото: depositphotos/Iakov
С 1 ноября в Таиланде откроются 17 территорий для иностранных туристов. Полный список огласила заместитель официального представителя таиландского правительственного Центра по контролю и борьбе с коронавирусом Апхисамай Сирангсан.
В список вошли Бангкок, а также Паттайя, Бангламунг, На Чомтиен, Бангсаре, Сирача, Саттахип, остров Сичанг, Хуахин, Нонгкхе, Кирикхан, Ча-Ам, острова Самет, Пхаям, Чанг и другие.
Сирангсан отметила, что на данных территориях будут действовать правила песочницы. Такой принцип уже действует в провинциях Пханга, Краби, Пхукет, Сураттхани, городе Чиангмай, на островах Самуи, Пханган и Тао. Вакцинированные россияне при въезде в Таиланд через песочницы не должны проходить карантин по прибытии.
"Они обязаны только иметь на руках отрицательный результат (не более 3 суток до вылета в Таиланд) ПЦР-теста, страховой полис с ковидным расширением и покрытием до 50 000 долларов и оплаченную бронь отеля, входящего в программу песочницы", – цитирует Сирангсан РИА Новости.
В песочницах туристы обязаны жить в заранее оплаченном отеле и передвигаться по определенной зоне. Через семь дней путешественники могут покинуть указанную территорию и отправиться в другие регионы. При этом туристы должны сдать два теста: по прибытии и на пятый или шестой день пребывания в стране.
Невакцинированные граждане обязаны соблюдать десятидневный карантин.
"С 1 ноября на всех 17 территориях отменяется действие комендантского часа. Приказ о его отмене вступает в силу в 23:00 по местному времени 31 октября", – рассказала Сирангсан.
По ее словам, путешественники, которые пребывают в Таиланд из 45 стран и одной территории, которые определены государством как страны с наименьшей опасностью заражения, должны придерживаться других правил. Туристы, прибывающие с определенных территорий, должны провести сутки в номере, не выходя из него. После получения отрицательного ПЦР-теста он может отправиться в любую точку Таиланда.
Ранее туроператоры озвучили стоимость путевок в Таиланд. Цена на путевки оказалась выше докоронавирусного уровня, а стоимость отелей снизилась.
Россия возобновляет авиасообщение еще с девятью странами
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: