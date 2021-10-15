В АТОР рассказали о правилах въезда в открывающиеся в ноябре страны

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С 9 ноября Россия возобновляет авиасообщение с девятью странами, однако только шесть из них с различными ограничениями будут доступны для простых граждан. Об этом рассказали в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Так, Нидерланды останутся для россиян закрытыми, а в Норвегию смогут попасть лишь определенные категории граждан: туристы к ним не относятся. То же касается и Швеции, в стране не признаны российские вакцины от коронавируса.

Чтобы попасть на Багамские острова, необходимо получить туристическую медицинскую визу на портале travel.gov.bs. При этом по прибытии потребуется предъявить отрицательный ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за пять дней до этого. Для детей 2–11 лет, а также привитых взрослых российские вакцины в стране не признаются, допускается прохождение экспресс-теста на антиген.

В Иране же, согласно официальным данным, привитые россияне, помимо соответствующего сертификата, должны предъявить только отрицательный ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за четыре дня до прибытия. Всем остальным придется пройти дополнительный тест по прилете, а также 14-дневный карантин. В посольстве исламской республики однако отмечают, что туристам из России не нужно делать дополнительные тесты и проходить карантин.

Оман между тем доступен только для вакцинированных иностранцев, привитые в том числе и "Спутником V". Перед полетом в страну необходимо зарегистрироваться на специальном сайте, и занести в профиль данные сертификата и результат ПЦР-теста. Последний нужно сделать за 72 часа до поездки или за 96 часов, если полет длится больше 8 часов. Визу можно получить в местном аэропорту.

В Словению можно попасть только при наличии шенгенской визы, а также выполнении одного из условий. В частности, в числе основных из них – предоставление отрицательного ПЦР-теста (не ранее чем за 72 часа) или экспресс-теста на антиген (за 48 часов), наличие COVID-сертификата Европейского союза или справки о вакцинации от коронавируса, в том числе "Спутником V" и другие.

Перед вылетом в Тунис пассажиры должны заполнить бланк о состоянии здоровья, после чего появятся два документа, которые необходимо распечатать, подписать и предъявить при посадке и по прибытии. Также всем иностранцам старше 12 лет потребуется предъявить отрицательный ПЦР-тест, а тем, кто путешествует самостоятельно, еще и пройти 10-дневный карантин за собственный счет. Все это при этом не касается привитых, в том числе "Спутником V", туристов и организованных групп.

Таиланд регулярно меняет правила въезда, однако, как утверждается, с 9 ноября он будет открыт только для привитых туристов. Из российских вакцин страна признает только "Спутник V". Россияне смогут попасть только в четыре тайские провинции, среди которых – Пхукет, Краби, Сураттхани и Пханг Нга.

Ранее глава Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес заявил, что с 15 ноября остров будет открыт для вакцинированных туристов. По его словам, ожидается, что к этому времени будет привито 90% населения страны.

