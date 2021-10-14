Расширение авиасообщения может привести к росту заболеваемости COVID-19 в РФ – эксперт

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Возобновление авиасообщения РФ еще с девятью государствами может привести к росту заболеваемости коронавирусной инфекцией, однако полная его остановка негативно отразится на экономике, сообщила ТАСС врач-инфекционист Светлана Ищенко.
"Особенность этого вируса в том, что он мутирует постоянно. По одному региону полетает, побродит, поменяет свою оболочку, а потом идет в следующий регион. Конечно, это может поднять заболеваемость, но с другой стороны, если полностью все перекрывать, страдает сильно экономика", – объяснила эксперт.
В свою очередь, врач-терапевт, пульмонолог, работающий в "красной" зоне, Алексей Никишенков отметил, что для того, чтобы понять, насколько расширение авиасообщения повлияет на рост заболеваемости, следует проанализировать уровень вакцинации в уже доступных для российских туристов государствах.
"Если в перечне этих стран процент привитых больше 70%, то, я думаю, что существенно сказаться открытие авиасообщения с этими странами не должно. Если это развитые страны, в которых население почти полностью вакцинировано, то какого-то принципиального прироста не будет", – пояснил он.
Ранее стало известно, что Россия с 9 ноября возобновит авиасообщение с Багамами, Ираном, Нидерландами, Норвегией, Оманом, Словенией, Тунисом, Швецией, Таиландом.
Также РФ с 9 ноября снимает ограничения на рейсы в Хургаду и Шарм-эш-шейх из городов РФ, где возобновлены международные полеты. Россия снимает ограничения на авиационное сообщение с Австрией, Швейцарией, Финляндией и ОАЭ.
Россия с 9 ноября возобновит авиасообщение с рядом стран
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: