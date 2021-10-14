Расширение авиасообщения может привести к росту заболеваемости COVID-19 в РФ – эксперт

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Возобновление авиасообщения РФ еще с девятью государствами может привести к росту заболеваемости коронавирусной инфекцией, однако полная его остановка негативно отразится на экономике, сообщила ТАСС врач-инфекционист Светлана Ищенко.

"Особенность этого вируса в том, что он мутирует постоянно. По одному региону полетает, побродит, поменяет свою оболочку, а потом идет в следующий регион. Конечно, это может поднять заболеваемость, но с другой стороны, если полностью все перекрывать, страдает сильно экономика", – объяснила эксперт.

В свою очередь, врач-терапевт, пульмонолог, работающий в "красной" зоне, Алексей Никишенков отметил, что для того, чтобы понять, насколько расширение авиасообщения повлияет на рост заболеваемости, следует проанализировать уровень вакцинации в уже доступных для российских туристов государствах.

"Если в перечне этих стран процент привитых больше 70%, то, я думаю, что существенно сказаться открытие авиасообщения с этими странами не должно. Если это развитые страны, в которых население почти полностью вакцинировано, то какого-то принципиального прироста не будет", – пояснил он.

Ранее стало известно, что Россия с 9 ноября возобновит авиасообщение с Багамами, Ираном, Нидерландами, Норвегией, Оманом, Словенией, Тунисом, Швецией, Таиландом.

Также РФ с 9 ноября снимает ограничения на рейсы в Хургаду и Шарм-эш-шейх из городов РФ, где возобновлены международные полеты. Россия снимает ограничения на авиационное сообщение с Австрией, Швейцарией, Финляндией и ОАЭ.

