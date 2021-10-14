В АТОР рассказали, какие зарубежные круизы доступны россиянам

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Для россиян доступны зарубежные круизы по Персидскому заливу, Нилу, Средиземноморью, Мальдивским островам, сообщается в "Вестнике АТОР".

Специалисты подчеркнули, что коронавирусные требования на лайнерах могут отличаться от требований в регионе захода судна.

"Из-за этого часто возникает ситуация, при которой наши туристы могут пересечь границу той или иной страны просто по отрицательному тесту ПЦР, а вот подняться на борт круизного судна – только при наличии сертификата о прививках", – говорится в сообщении.

Российским туристам предлагают отправиться в круиз по Персидскому заливу, посетив Дубай (ОАЭ), Абу-Даби (ОАЭ), Доху (Катар), Маскат (Оман) и Манаму (Бахрейн). При этом все пассажиры старше 12 лет должны быть привиты. При себе необходимо иметь оригинал или полный цифровой сертификат о вакцинации. В АТОР подчеркнули, что одного QR-кода для посадки будет недостаточно. На данный круиз цена стартует с 359 евро с человека при размещении в двухместной каюте.

Без вакцины возможен круиз по маршруту Абу-Даби (ОАЭ) – Сир-Бани-Яс (ОАЭ) – Даммам (Саудовская Аравия) – Доха (Катар) – Дубай (ОАЭ). При посадке пассажиры должны сдать ПЦР-тест. Минимальная стоимость данного круиза на одного человека – 449 евро.

Круизы без вакцин и тестов на борту доступны при путешествии по Нилу. Пассажиры сдают ПЦР-тест один раз по прилету в Египет. За 2 799 долларов с человека россияне смогут отправиться по маршруту Луксор – Эсна – Эдфу – Ком Омбо – Асуан. Круиз в обратном направлении без посещения города Эсна обойдется туристам в 1 276 или в 1343 евро с человека в зависимости от лайнера.

Стоимость круиза по Мальдивским островам начинается с 2 049 долларов с человека. Россиянам предлагают за восемь дней пройти по следующему маршруту: Мале – Ланкан Пойнт – Фиш Тэнк – Расду Мадивару – Курамати Канду – Маайя Тила – Фиш Хэд – Муфуши Пойнт – Панеттоне – Рангали Мадивару – Мияру Канду – Алимата Хаус Риф – Гурайдо Корнер – Маафуши – Мале.

При путешествии на лайнере по Средиземноморью принимаются граждане, привитые вакцинами, одобренными ВОЗ. На борт могут попасть россияне, которые переболели коронавирусом менее полугода назад. За восемь дней пассажиры пройдут по маршруту Лимассол – Родос (Кипр) – Миконос (Греция) – Афины (Греция) – Санторини (Греция) – Крит (Греция) – Лимассол (Кипр). Стоимость туров начинается с 498 долларов с человека.

Ранее сообщалось, что Россия с 9 ноября снимет ограничения на осуществление регулярных и чартерных полетов в курортные города Египта.

Авиасообщение между РФ и Египтом было полностью приостановлено в ноябре 2015 года после катастрофы на Синае самолета российской компании "Когалымавиа", летевшего из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург. На его борту находились 217 пассажиров и 7 членов экипажа, все они погибли.

