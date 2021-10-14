Финляндия и РФ рассматривают вариант возобновления ж/д сообщения к рождественскому сезону

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Финляндия и Россия планируют возобновить железнодорожное сообщение к рождественскому сезону, на данный момент идет активная подготовка к этому, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу финского железнодорожного оператора VR ("Вэ-эр").

"Мы сейчас занимаемся подготовкой этого вопроса вместе с РЖД, и, как только у нас будет утвержден общий план, мы сообщим, когда и на каких условиях начнется движение. В настоящее время идея состоит в том, чтобы начало движения (поездов. – Прим. ред.) могло произойти к рождественскому сезону", – говорится в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что рождественский сезон в Финляндии открывается обычно в конце ноября – начале декабря.

С 18 октября Финляндия откроет пассажирский железнодорожный КПП с Россией. Соответствующее решение приняло правительство страны. Отмечается, что его закрытие ранее было препятствием для возобновления пассажирских перевозок по железной дороге.

Между государствами уже возобновлены авиаперевозки, однако въезд туристов из РФ в Финляндию пока невозможен. Ограничения действуют минимум до 24 октября.

Ранее сообщалось, что Россия с 9 ноября возобновит авиасообщение с Багамами, Ираном, Нидерландами, Норвегией, Оманом, Словенией, Тунисом, Швецией, Таиландом.

