Куба упростит въезд для туристов с 15 ноября

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Куба с 15 ноября отменит требование о предъявлении отрицательного ПЦР-теста для вакцинированных иностранных туристов, поскольку к этому времени, как ожидается, от коронавируса привьется большая часть населения страны. Об этом заявил глава республики Мигель Диас-Канель Бермудес, выступая на заседании Высшего Евразийского экономического совета.

"С 15 ноября, когда будет вакцинировано более 90% кубинского населения, наши границы станут постепенно открываться, а также будут смягчены санитарно-гигиенические протоколы для прибывающих пассажиров", – цитирует его РИА Новости.

По словам политика, на острове готовы создавать привлекательные условия для туристов, однако для этого необходимо более активно продвигать Кубу как туристическое направление.

Ранее стало известно, что с 9 ноября Россия возобновит авиасообщение с Багамами, Ираном, Нидерландами, Норвегией, Оманом, Словенией, а также Тунисом, Швецией и Таиландом. Наиболее часто самолеты будут летать из Москвы в Амстердам – семь рейсов в неделю. По остальным направлениям ожидается от одного до трех рейсов в неделю.

