Россиянам рекомендовали не спешить с покупкой билетов в Таиланд

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Россиянам не стоит спешить с покупкой билетов в открывающийся для туристов Таиланд, так как их появление у некоторых российских авиакомпаний по этому направлению не говорит о возобновлении полетов. Об этом Агентству "Москва" сообщила исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе.
По ее словам, в настоящее время прямого авиасообщения с Таиландом, разрешенного Оперштабом, нет.
"Вероятность открытия к 4 ноября просчитать невозможно. Во время пандемии регулярно авиакомпании продавали билеты на рейсы по неоткрытым направлениям. Потом рейс снимали и людям возвращали деньги или предлагали перенести на другую дату, когда рейсы разрешат", – пояснила Ломидзе.
Ранее исполнительный директор АТОР сообщила о снижении бронирований туров на ноябрьские праздники и Новый год. Она отметила, что в сентябре россияне активно бронировали туры на горнолыжные курорты, а уже в октябре популярными стали Татарстан, Карелия, Псковская область и Калининград.
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