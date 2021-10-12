Власти Турции рассчитывают привлечь россиян для отдыха на Эгейском море

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Власти Турции активно продвигают курорты Эгейского моря и рассчитывают, что они будут пользоваться большой популярностью у российских туристов, заявил министр культуры и туризма страны Мехмет Нури Эрсой.
"Россияне начали осваивать Эгейское море. Мы усиленно рекламируем и продвигаем это направление. Я лично встречал очень много туристов в Бодруме. Надеюсь, что мы привлечем россиян на Эгейское море больше, чем туристов, которые туда приезжают из западных стран", – сказал он, передает РИА Новости.
Ранее глава Ростуризма Зарина Догузова совместно с Эрсоем обсудили случаи, когда турецкие гостиницы незаконно требуют деньги с находящихся на карантине российских туристов. Отмечается, что Догузова прилетела в Турцию с рабочим визитом, она провела переговоры с Эрсоем и подписала с ним программу совместных действий двух ведомств в турсфере.
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