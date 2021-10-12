Ростуризм назвал требование доплаты за карантин отелями Турции незаконным

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Глава Ростуризма Зарина Догузова совместно с министром культуры и туризма Турции Мехметом Нури Эрсоем обсудили случаи, когда турецкие гостиницы незаконно требуют деньги с находящихся на карантине российских туристов, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что глава Ростуризма прилетела в Турцию с рабочим визитом, она провела переговоры с Эрсоем и подписала с ним программу совместных действий двух ведомств в турсфере.

Что касается незаконных требований с находящихся на карантине россиян, этот вопрос также был проработан. По словам Догузовой, была проведена огромная работа турецких коллег по антиковидным мерам.

"Все жалобы и обращения, которые я получаю по обратной связи от наших туристов, обсудили с турецким коллегой. Наши туристы должны знать, куда обращаться в экстренных случаях", – отметила она.

Ранее Турция объявила дату окончания пляжного сезона. Он завершится 10–15 ноября. Уточняется, что закроются 80% отелей, остальные 20 будут ждать отдыхающих и в зимний период.

