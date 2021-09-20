В Греции ужесточили коронавирусные ограничения

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С 20 сентября в Греции ввели новые правила, связанные с коронавирусом. Ограничения будут действовать по 27 сентября, сообщает Alfavita.gr.

Пассажиры такси или специального трансфера при поездке из одного региона в другой теперь обязаны предъявлять сертификат о вакцинации от COVID-19 или отрицательный результат ПЦР-теста.

Сохраняется правило о необходимости иметь при себе сертификаты о прививке при посещении развлекательных заведений, кафе и ресторанов, расположенных в помещениях. При этом бары при гостиницах являются исключением.

Такие же правила действуют и на посещение музеев. ПЦР-тест не требуется для экскурсий на открытом воздухе.

В Греции за нарушение масочного режима грозит штраф до 300 евро.

Ранее сообщалось, что в Великобритании смягчили введенные из-за пандемии правила въезда в страну. Частичная отмена ограничений связана с вакцинацией почти 90% населения страны.