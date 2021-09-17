Непривитые туристы должны будут предоставить отрицательный ПЦР-тест для въезда в Швейцарию

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С 20 сентября въезжающие в Швейцарию непривитые туристы должны будут предоставлять отрицательный ПЦР-тест. Об этом сообщает пресс-служба Федерального совета страны.
Повторное тестирование туристы должны будут пройти через 4–7 дней после прибытия в страну. Результат исследования необходимо прислать в кантональный офис.
"Такие меры необходимы для предотвращения роста числа заражений среди людей, которые возвращаются с осенних каникул. Согласно нашим наблюдениям, эта категория граждан вносит значительный вклад в ухудшение эпидемической ситуации", – говорится в сообщении.
Вакцинированные, выздоровевшие или с отрицательным ПЦР-тестом путешественники должны будут заполнить специальную регистрационную форму. Новые требования не распространяются на тех, кто следует через Швейцарию транзитом, на водителей, которые перевозят людей или товары, а также на лиц из приграничных районов и маятниковых трудовых мигрантов, которые часто пересекают границу. Дети до 16 лет также освобождаются от ПЦР-тестирования.
Ранее сообщалось, что власти Армении изменили правила въезда для россиян. Туристам придется показывать сертификаты вакцинации или результаты ПЦР-тестов только через специальное мобильное приложение.
Турция изменила правила въезда для российских туристов
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