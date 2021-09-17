В Армении обновили правила въезда для россиян

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Туристам, приехавшим в Армению, придется показывать сертификаты вакцинации или результаты ПЦР-тестов только через мобильное приложение "Путешествую без COVID-19", сообщает "Газета.ру" со ссылкой на МИД республики.



Изменения коснулись и правил для детей младше семи лет. Теперь им не нужно предоставлять результаты ПЦР-тестов или сертификат о вакцинации.

Остальные же туристы, которые на момент поездки привились "Спутником Лайт" менее 28 дней назад, должны предоставить результаты ПЦР-теста. Эта же норма действует и для путешественников с вакцинами "Спутник V", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак", если после второй прививки прошло менее 14 дней.

Ранее сообщалось, что Турция перестала принимать россиян, привитых "ЭпиВакКороной" и "КовиВаком", без теста. При этом на "Спутник V" эти правила не распространяются.