Власти Чили откроют границы для вакцинированных иностранцев с 1 октября

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Власти Чили откроют границы для привитых от COVID-19 иностранцев с 1 октября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министерство здравоохранения республики.

"Правительство разрешает въезд вакцинированных иностранцев с 1 октября", – отмечается в сообщении.

Иностранцам сообщили, что необходимо предварительно получить одобрение их сертификата о вакцинации. Для этого им нужно загрузить документ на созданный Минздравом сайт. Проверка может проходить до одного месяца.

Также в ведомстве отметили, что все въезжающие туристы должны будут соблюдать 5-дневный карантин и в течение 14 дней сообщать информацию о своем здоровье и местонахождении.

Как сообщили в Минздраве, снятие ограничений связано с устойчивой эпидемиологической обстановкой в государстве. При этом ведомство уточнило, что те чилийцы, которые не проходили вакцинацию, по-прежнему могут выехать из страны только при получении особого разрешения.

В августе сообщалось, что в Чили прививку сделали 67,2% населения. Чили – один из мировых лидеров по скорости вакцинации населения. В конце июля страна объявила о регистрации российского "Спутника V".