Названы самые опасные во время пандемии страны

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Институт Роберта Коха в Германии составил для туристов список стран, опасных во время пандемии. Frankfurter Rundschau сообщает, что среди них есть и популярные направления.

По данным института, за последний месяц в Германии коронавирусом заразились 87 572 человека, из которых 26 218 граждан заболели после возвращения из отпусков или рабочих поездок.

"Сейчас чаще всего в качестве страны инфицирования заболевшие указывали Турцию. Там заразились 6 807 граждан Германии", – говорится в сообщении.

Из Косова коронавирус привезли 5 700 пациентов, а из Хорватии – почти 2 500. В десятке антирейтинга оказались Греция и Италия.

Ранее сообщалось, что теперь для въезда в Швейцарию необходимо предоставлять отрицательный ПЦР-тест. При этом есть категории граждан, которым тестирование не требуется.