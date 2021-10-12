В АТОР сомневаются, что список открытых для россиян стран расширится к Новому году

Фото: depositphotos/Hackman

Список стран, открытых для посещения туристами, вряд ли расширится к Новому году. Об этом заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе в эфире телеканала РБК.

Она подчеркнула, что в настоящее время туры на Новый год бронируют не очень активно.

"Но можно ожидать всплеска продаж в ноябре. Люди боятся бронировать так заранее, но тем не менее объем бронирований некоторый есть – это Турция и Доминикана", – сказала Ломидзе.

Она отметила, что сейчас из России открыто прямое авиасообщение с 64 странами, 41 из которых можно посетить в туристических целях.

Ранее Ломидзе сообщила о снижении бронирований туров на ноябрьские праздники и Новый год. Она отметила, что в сентябре россияне активно бронировали туры на горнолыжные курорты, а уже в октябре популярными стали Татарстан, Карелия, Псковская область и Калининград.

