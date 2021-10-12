В АТОР заявили о снижении бронирований туров на ноябрьские праздники и Новый год

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В России наблюдается снижение бронирований на ноябрьские праздники и Новый год, заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.

При этом аннуляций на эти даты туроператоры не зафиксировали.

"У операторов есть такой прогноз, что бронирования могут снизиться в два раза от ожидаемого потока на ноябрьские праздники", – приводит слова Ломидзе РИА Новости.

Она отметила, что в сентябре россияне активно бронировали туры на горнолыжные курорты, а уже в октябре популярными стали Татарстан, Карелия, Псковская область, Калининград, Краснодарский край и Красная Поляна.

Ломидзе также рассказала, что зафиксированы единичные случаи аннуляции туров в регионы, где введены коронавирусные ограничения.

"То есть тотального отказа, даже 10% туристов, такого нет. Но есть снижение бронирований", – отметила Ломидзе.

Ранее сообщалось, что более 40% номеров отелей забронированы на горнолыжных курортах РФ на Новый год. Директор по стратегическому развитию курорта "Красная Поляна" Ольга Филипенкова отмечает, что ожидания от грядущего горнолыжного сезона высокие, поскольку уже на данный момент динамика бронирования превышает прошлогоднюю на 10–15%.

