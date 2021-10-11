Россиянам рассказали о ценах в новых отелях ОАЭ

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Эксперты туроператора "Русский Экспресс" рассказали о ценах на отдых в новых отелях Фуджейра, Рас-эль-Хайма и Дубая, которые откроются в конце 2021 года. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Туристам с детьми посоветовали посетить пятизвездочный отель Address Beach Resort Fujairah. Это место, по словам экспертов, идеально подойдет для семейного отдыха. Семидневный тур на двоих с перелетом и питанием обойдется примерно в 182 тысячи рублей.

К бюджетному варианту туроператоры отнесли гостиницу By Hilton Marjan Island на острове Мардажн. Цена на семидневный тур на двоих начинается от 103 тысяч рублей.

Отель Raffles The Palm Dubai, открытый в сентября нынешнего года, эксперты отнесли к классу люкс. Там постояльцы получают услуги дворецкого. Стоимость путевки в это место на двоих составит минимум 403 тысячи рублей.

Ранее представители туротрасли рассказали, что более 40% номеров в отелях горнолыжных курортов Красная Поляна и Шерегеш раскупили россияне на Новый год. Динамика бронирования превышает прошлогоднюю на 10–15%.

