Россиянам рассказали о ценах в новых отелях ОАЭ

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Эксперты туроператора "Русский Экспресс" рассказали о ценах на отдых в новых отелях Фуджейра, Рас-эль-Хайма и Дубая, которые откроются в конце 2021 года. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Туристам с детьми посоветовали посетить пятизвездочный отель Address Beach Resort Fujairah. Это место, по словам экспертов, идеально подойдет для семейного отдыха. Семидневный тур на двоих с перелетом и питанием обойдется примерно в 182 тысячи рублей.
К бюджетному варианту туроператоры отнесли гостиницу By Hilton Marjan Island на острове Мардажн. Цена на семидневный тур на двоих начинается от 103 тысяч рублей.
Отель Raffles The Palm Dubai, открытый в сентября нынешнего года, эксперты отнесли к классу люкс. Там постояльцы получают услуги дворецкого. Стоимость путевки в это место на двоих составит минимум 403 тысячи рублей.
Ранее представители туротрасли рассказали, что более 40% номеров в отелях горнолыжных курортов Красная Поляна и Шерегеш раскупили россияне на Новый год. Динамика бронирования превышает прошлогоднюю на 10–15%.
Эксперты прогнозируют снижение спроса на заграничные туры на Новый год
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