Более 40% номеров отелей забронированы на горнолыжных курортах РФ на Новый год

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Более 40% номеров в отелях горнолыжных курортов Красная Поляна и Шерегеш раскупили россияне на Новый год. Об этом РИА Новости рассказали представители туротрасли.

Директор по стратегическому развитию курорта Красная Поляна Ольга Филипенкова отмечает, что ожидания от грядущего горнолыжного сезона высокие, поскольку уже на данный момент динамика бронирования превышает прошлогоднюю на 10–15%.

"Планируемая загрузка на январь – 90%, пик спроса придется в период с 3 по 6 января", – считает Филипенкова.

Хорошую динамику продаж туров на Красную Поляну отметили и в туроператоре Anex Tour.

"Сейчас отмечаем спрос на ноябрь и начало зимы за счет хороших ценовых предложений", – подчеркнул туроператор.

В компании добавили, что с октября стартовала продажа туров в Шерегеш. Они также пользуются высоким спросом у туристов. Сейчас количество бронирований составляет 57% и 42% с перелетом и без соответственно.

"В основном это Новый год и февраль. Несколько бронирований есть в декабре, но февраль – это высокий сезон для горнолыжных курортов Шерегеша и там могут быть проблемы с подтверждением номеров", – добавили в Anex Tour.

В свою очередь гендиректор туроператора "Алеан" Илья Уманский пояснил, что продажи горнолыжных туров идут хорошо из-за дефицита этого продукта. Горнолыжные курорты России вне конкуренции на фоне сохраняющихся ограничительных мер на зарубежные поездки.

"Продажи на зиму идут очень хорошо. Немного подтормаживает старт сезона по причине неопределенности со снегом, это ноябрь и начало декабря", – сказал Уманский.

Он отметил, что данные туорператоров не дают полной картины, поскольку из общего объема бронирований на сайтах курортов на операторские приходится всего 30%. Это связано с тем, что горнолыжные туры понятны путешественникам, и чаще всего они предпочитают организовывать поездку самостоятельно.

Генеральный директор туроператора "Дельфин" отмечает, что в этом году продажи горнолыжных туров не столь активны, как в 2019 году.

"Продажи идут в два раза хуже, чем год назад. Еще один фактор, который работает в минус, – туристы не хотят бронировать что-либо за три месяца. Они стали более осторожны и бронируют ближе к поездке", – пояснил он.

В Anex Tour добавляют, что наибольший спрос в Шерегеш наблюдается у туристов из Сибири. При этом, полагает туроператор, бронировать места в отелях лучше заблаговременно, поскольку к началу сезона свободных мест уже почти не останется. И такая ситуация продлится до конца сезона.

Директор по стратегическому развитию курорта Красная Поляна заявила, что не менее 20% туристов, забронировавших места, уже посещали курорт ранее, что свидетельствует о существенном улучшении сервиса горнолыжных курортов.

"Также стоит отметить, что горнолыжники – самая дисциплинированная туристическая аудитория, глубина бронирований может достигать 6-12 месяцев. Фактически они завершают сезон и уже бронируют новый", – добавила Филипенкова.

Однако несмотря на высокую динамику, глубина бронирований постепенно снижается. Все больше туристов предпочитают подыскивать места для проживания в последний момент, в связи с чем туроператоры ожидают, что пик продаж придется на ноябрь.

Ранее туроператоры РФ предложили возобновить программу туристического кешбэка в 2022 году. Соответствующее письмо Ассоциация туроператоров России направила премьер-министру РФ Михаилу Мишустину и руководителю Ростуризма Зарине Догузовой.

По словам экспертов, регионы получают благодаря программе кешбэка от 5 до 25% дополнительного турпотока. По мнению АТОР, наиболее оптимальным для потребителей и бизнеса станут периоды акций с кешбэком с 10 января по апрель и с 1 октября до конца декабря 2022 года.

