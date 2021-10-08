Сергунина оценила важность гида Michelin в продвижении гастрономического бренда Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Дополнительным условием для развития туристической сферы и повышения привлекательности Москвы станет присвоение звезд Michelin столичным ресторанам. Об этом в интервью журналу "Ресторанные ведомости" сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

Она подчеркнула, что достижения столичных рестораторов и впечатляющий выбор заведений – достоинства, которые очевидны не только властям столицы, но и зарубежным экспертам. Не исключение и представители Michelin.

"Совсем скоро они презентуют первый путеводитель по Москве. Выпуск гида – важный этап в международном продвижении гастрономического бренда нашего города. Мы вместе со всеми ждем этого события. И, конечно, желаем удачи профессиональному сообществу", – рассказала Сергунина.

Заммэра сообщила, что презентация путеводителя Michelin по кафе и ресторанам Москвы состоится 14 октября 2021 года в концертном зале "Зарядье", став стимулом для развития отрасли.

"Конкуренция и сейчас велика. 15 тысяч заведений общественного питания – приличное число даже для такого крупного мегаполиса, как Москва. Учитывая широчайший выбор, один из главных факторов популярности кафе или ресторана – стабильно высокое качество блюд и сервиса", – отметила Сергунина, добавив, что в последние годы количество заведений общепита в столице выросло в 2,5 раза.

Ранее президент Российского союза туриндустрии Андрей Игнатьев заявил, что мишленовские рестораны, которые могут появиться в России, станут одной из точек притяжения туризма.

