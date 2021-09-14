Первый гид Michelin по кафе и ресторанам столицы представят 14 октября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Церемония вручения звезд Michelin московским ресторанам и их шеф-поварам состоится 14 октября, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Как рассказала заммэра Наталья Сергунина, первый выпуск всемирно известного гастрономического гида по столице презентуют в концертном зале "Зарядье".
"Определена дата презентации гида по кафе и ресторанам Москвы. Его представят 14 октября в концертном зале "Зарядье". Уже через месяц мы узнаем, кого отметят в первом в истории путеводителе Michelin по российской столице", – приводятся в материале слова Сергуниной.
Россия станет 33-й страной, где выпускают гид Michelin, а Москва – первым городом СНГ с кафе и ресторанами, отмеченными звездами и специальными знаками.
На сегодняшний день в Москве работают свыше 15 тысяч предприятий общественного питания. Отмечается, что присвоение звезд Michelin окажет благоприятное влияние на развитие гастрономического и туристического направления столицы.
Гид Michelin – наиболее известный и влиятельный из ресторанных рейтингов на сегодняшний день. Первый выпущенный в 1900 году гид сначала представлял собой список разных мест, которые бы могли понадобиться туристу. Политика компании состоит в том, что гость может узнать о количестве звезд только из самого гида.
В мае в Москву приезжали представители Michelin, чтобы обсудить предстоящую работу экспертов гида в городе. Команда Michelin уже посещала российскую столицу в декабре 2020 года, когда появилась информация о планах оценить московские кафе и рестораны.
Стало известно о подготовке путеводителя Michelin по ресторанам Москвы
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