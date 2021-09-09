Появление мишленовских ресторанов в РФ привлечет туристов – эксперт

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Мишленовские рестораны, которые могут появиться в России, станут одной из точек притяжения туризма. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на президента Российского союза туриндустрии Андрея Игнатьева.
"Мы знаем также, что с 2021 года идет мониторинг гида Michelin на территории России, они собираются обозначить здесь рестораны, которым могут присвоить звезды, для нас, для туризма, мишленовские рестораны будут одной из точек притяжения туризма, точек роста наших туристских дестинаций, мы надеемся, что это работа будет завершена, мы о ней узнаем и будем разрабатывать маршруты с учетом мишленовских ресторанов здесь у нас", – сообщил Игнатьев.
Как отметил международный директор Michelin Гвендаль Пулленек, подборка первого гида Michelin по ресторанам столицы будет сделана к октябрю этого года. По мнению заммэра города Натальи Сергуниной, такой гид будет дополнительным навигатором для российских заведений.
Гид Michelin – наиболее известный и влиятельный из ресторанных рейтингов на сегодняшний день. Первый выпущенный в 1900 году гид сначала представлял собой список разных мест, которые бы могли понадобиться туристу. Отмечается, что политика компании состоит в том, что гость может узнать о количестве звезд только из самого гида.
Ранее эксперт рассказал, сколько нужно оставлять чаевых в кафе или такси. Отмечается, что в кафе или ресторане официанту принято всегда оставлять чаевые, если они не включены в счет.
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