Ресторан в Сочи закрыли на два месяца после концерта Гуфа

Фото: instagram.com/therealguf
Ресторан VinoGrad в сочинском Адлере, в котором состоялся концерт рэпера Гуфа, закрыли на два месяца в связи с нарушениями санитарных норм в условиях распространения коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости.
Как отметил директор заведения Армен Амалян, ресторан в этом сезоне больше не откроется, поскольку он традиционно работает до конца сентября.
По информации пользователей соцсетей, загрузка зала во время выступления Гуфа превышала установленное ограничение в 50%. Позднее Роспотребнадзор установил, что VinoGrad продолжил проводить мероприятия с массовым пребыванием людей в нарушение постановления губернатора Краснодарского края.
Ранее организаторы музыкального фестиваля в Твери направили солисту группы Rammstein Тиллю Линдеманну предложение выступить с концертом 29 августа на закрытой площадке с соблюдением противоэпидемических мер. В направленном музыканту приглашении отмечается, что на концертной площадке будут присутствовать не более 500 человек, включая творческий коллектив и технический персонал.
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