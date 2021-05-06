Сергунина рассказала о подготовке путеводителя Michelin по ресторанам Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Москву прибыли представители Michelin, чтобы обсудить предстоящую работу экспертов гида в городе. Об этом рассказала заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

Michelin – это самый влиятельный в мире путеводитель по ресторанам. Среди прибывших гостей – международный директор гида Гвендаль Пулленек.

Команда Michelin уже посещала российскую столицу в декабре 2020 года, когда появилась информация о планах оценить московские кафе и рестораны. Выпуск рейтинга и вручение звезд Michelin в Москве запланированы на 2021 год.

"Представители Michelin приехали, чтобы обсудить вопросы, связанные с предстоящей работой экспертов гида в Москве. Также на повестке подбор помещения для церемонии вручения звезд и презентации первого путеводителя по нашему городу", – сказала Сергунина.

Она уточнила, что даты приезда экспертов и проведения торжественной церемонии зависят от эпидемиологической ситуации в городе и будут объявлены позднее.

Россия станет 33-й страной, где выпускается гид Michelin, а Москва – первым городом СНГ, где есть кафе и рестораны, отмеченные специальными звездами.

В столичном комитете по туризму сообщили, что на сегодняшний день в столице работают свыше 15 тысяч предприятий общественного питания.

Ранее Пулленек назвал Москву одной из кулинарных столиц мира. Он отметил, что в городе много чрезвычайно талантливых людей, которые должны быть в подборке.