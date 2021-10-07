Московский туристический сервис Russpass запустил мобильное приложение для iOS и Android

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Цифровой туристический сервис Russpass модернизировал сайт и запустил мобильное приложение для iOS и Android. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"Теперь пользователям станет проще находить информацию о достопримечательностях, экскурсиях и турах, а также подбирать для своих путешествий по России самые интересные маршруты", – говорится в сообщении.

В рамках модернизации сайта обновили разделы, добавив новые полезные опции, а также увеличив количество фильтров для поиска актуальных туристических предложений.

Отмечается, что на сегодняшний день Russpass считается одним из наиболее удобных способов спланировать путешествие по России.

После обновления пользователям стали доступны слайд-шоу, позволяющие в деталях рассмотреть интересные достопримечательности запланированного маршрута.

"Всего в сервисе уже представлено больше 3,2 тысячи предложений для туристов. Это готовые туры, экскурсии и многое другое", – рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина.

Кроме того, в новой версии сайта пользователям предлагается улучшенный интерфейс и удобная навигация. В выборе направления для путешествия пригодятся специальные карточки, расположенные на главной странице сайта, на которых отображены наиболее востребованные направления. Отмечается, что в данный момент это Москва, Санкт-Петербург и Крым.

В новой версии сайта все предложения сервиса разделены на четыре категории: "Места и события", "Маршруты и экскурсии", "Рестораны и кафе", "Туры", в которых представлена информация об экскурсиях и маршрутах, стоимости билетов в музеи и выставочные центры, среднем чеке в ресторанах и кафе и т. д.

"Бесплатное мобильное приложение Russpass для iOS и Android можно скачать на смартфон. В нем тот же функционал и набор опций, что и на сайте сервиса. Информация доступна на трех языках: русском, английском и испанском. В приложении представлены четыре категории: "Главная", "Сервисы", "Избранное" и "Профиль", – уточняется в сообщении.

Ранее сообщалось, что на портале госуслуг появится новый сервис, позволяющий получать платежки за услуги ЖКХ. В личном кабинете на портале госуслуг можно будет увидеть задолженность и при желании ее оплатить, в том числе с помощью системы быстрых платежей Центробанка по номеру телефона.

