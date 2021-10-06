На портале госуслуг появится новый сервис, связанный с комуслугами

Платежки за услуги ЖКХ можно будет получать на портале госуслуг. Пилот планируют запустить в декабре. Об этом рассказали в министерстве цифрового развития.

В личном кабинете на госуслугах можно будет видеть задолженность и при желании и возможности ее оплатить, в том числе с помощью системы быстрых платежей Центробанка по номеру телефона.

Оплачивать комуслуги через госуслуги можно и сейчас, но только банковской картой. Для этого сначала нужно получить платежку от поставщика ЖКУ. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.