Глава Минприроды обвинил компании с мировым именем в обмане властей России

Фото: ТАСС/Михаил Метцель
Глава Минприроды Александр Козлов заявил, что некоторые компании с мировым именем обманывают российские власти. Об этом он сообщил в беседе с РБК.
Козлов напомнил, что президент России поручил к 2030 году уменьшить захоронение отходов на 50%. Кроме того, глава государства распорядился увеличить их сортировку до 100%.
Для выполнения указаний президента важно знать всю историю производимых товаров до того, как они будут оправлены на сортировку и утилизацию, подчеркнул глава Минприроды.
"То есть нам нужен контроль этой линии, потому что по отчетам некоторых компаний с мировым именем мы видим, как они нас обманывают, не стыдясь", – отметил Козлов.
Ранее Владимир Путин прокомментировал тему мусорной реформы и раздельного сбора отходов в ходе ежегодной прямой линии. Он рассказал, что правительство России уже делает первые шаги на пути к расширению программы переработки мусора.
До этого Путин заявил, что российские экологические и климатические проекты будут многие десятки лет играть решающую роль в глобальных усилиях по сохранению климата. Президент также назвал чушью заявления о том, что РФ якобы не заинтересована в решении экологических проблем планеты.
Столичные активисты рассказали о раздельном сборе и утилизации мусора
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