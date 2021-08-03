Уголовные дела завели на чиновников из Бурятии после жалоб Путину на свалку

14:06
Фото: ТАСС/Геннадий Хамельянин
Следственный комитет возбудил уголовные дела в отношении чиновников Минприроды Бурятии и представителей регионального оператора по обращению с отходами после жалобы местных жителей Владимиру Путину. Об этом сообщается на сайте СК.
Жители поселка Селенгинска в ходе ежегодной прямой линии пожаловались президенту на огромную несанкционированную свалку. Ранее поселок неоднократно входил в число российских городов с наиболее высоким уровнем загрязнения воздуха.
"Возбуждены уголовные дела в отношении сотрудников регионального оператора по обращению с отходами, а также должностных лиц республиканского министерства природных ресурсов и экологии, администрации района и сельского поселения по признакам преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 238 УК РФ ("Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности") и частью 1 статьи 293 УК РФ ("Халатность")", – говорится в сообщении.
Как установили следователи, свалка, организованная на земельном участке в Клюквенной пади Селенгинского района, не отгорожена надлежащим образом, в связи с чем прилегающая территория и лес загрязнены разносящимся по ветру мусором.
Также было установлено, что индивидуальный предприниматель не заключил договор аренды мусорного полигона и стал незаконно складировать отходы за территорией свалки при попустительстве властей.
"Такое неправомерное размещение отходов привело к их тлению, возгораниям с распространением дыма в строну жилого сектора, что повлекло нарушение прав и законных интересов граждан в сфере охраны здоровья и защиты окружающей среды", – отметили в ведомстве.
По данным региональной диспетчерской службы Авиалесоохраны, только с апреля по август текущего года на свалке было зарегистрировано 28 возгораний.
Ранее в результате обращения жительницы Красноярска к Владимиру Путину на прямой линии о телефонном мошенничестве полиция возбудила уголовное дело. Пенсионерка из Красноярска пожаловалась на то, что ей звонят мошенники, которые представляются сотрудниками банков или других организаций, и пытаются отобрать у нее деньги. Она добавила, что после того, как она разоблачила злоумышленников, в ее адрес стали поступать угрозы.
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