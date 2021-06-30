МВД возбудило первое уголовное дело после обращения жительницы Красноярска к Путину

Фото: Depositphotos/belchonock

В результате обращения жительницы Красноярска к Владимиру Путину на прямой линии о телефонном мошенничестве полиция возбудила уголовное дело, сообщается на сайте МВД России.

"Следственным управлением межмуниципального управления МВД России "Красноярское" по результатам проверки поступившего обращения жительницы Красноярска Любови Шенделевой возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 3 статьи 159 УК РФ ("Мошенничество")", – рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Уточняется, что пенсионерка из Красноярска пожаловалась на то, что ей звонят мошенники, которые представляются сотрудниками банков или других организаций, и пытаются отобрать у нее деньги. Шенделева добавила, что после того, как она разоблачила злоумышленников, в ее адрес стали поступать угрозы.

Во время прямой линии Путин назвал телефонных мошенников, которые обманывают пожилых людей, подонками. По словам лидера, с такими преступниками надо бороться. Путин увязал рост мошенничеств с незаконным оборотом персональных данных.



Ранее омский пенсионер Владимир Васильков в ходе прямой линии заявил о лишении его звания Ветеран труда. В связи с этим Следственный комитет и прокуратура начали проверку, сообщили в следственном управлении по региону и в надзорном ведомстве.

