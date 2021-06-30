СК начал проверку по жалобе омского пенсионера на лишение звания "Ветеран труда"

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

Омский пенсионер Владимир Васильков в ходе прямой линии с Владимиром Путиным заявил о лишении его звания "Ветеран труда". В связи с этим Следственный комитет и прокуратура начали проверку, сообщили в следственном управлении по региону и в надзорном ведомстве.

Президент заявил, что решения о лишении граждан звания "Ветеран труда" и соответствующих льгот являются необоснованными.

"Что касается ветерана труда, я знаю, есть эта проблема. Проблема, с которой люди сталкиваются в регионах. Это региональное решение, когда присваивались эти звания "Ветеран труда", и регион же принимает решение о том, чтобы лишить человека этого звания. Считаю, что абсолютно необоснованно. Если уж это звание было присвоено. Я знаю и считаю, что это неправильное решение", – сказал глава государства.

Путин обратил внимание на конституционную норму, которая запрещает лишать граждан полученных ранее льгот.

"Организовано проведение доследственной проверки по вопросу лишения звания "Ветеран труда". В ходе проверки будут установлены причины лишения звания, тщательно выяснены все обстоятельства, а также выяснен вопрос о прекращении социальных выплат", – отметила старший помощник руководителя СУ СК по Омской области Лариса Болдинова.

Уточняется, что проверку начала и прокуратура Омской области. Специалисты проверят соблюдение прав граждан на получение мер социальной поддержки.

Также во время прямой линии Владимир Путин назвал телефонных мошенников, которые обманывают пожилых людей, подонками. По словам лидера, с такими преступниками надо бороться. Путин увязал рост мошенничеств с незаконным оборотом персональных данных.

