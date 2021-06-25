В России может появиться новая выплата для ветеранов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Ежегодную выплату в размере 10 тысяч рублей, приуроченную ко Дню Победы, с 2022 года предлагают распространять не только на участников и инвалидов Великой Отечественной войны, но и на лиц, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда". Необходимые для этого проекты будут представлены на общественное обсуждение в ближайшее время, сообщает "Российская Газета".
"Подготовка данных проектов позволит около 70 тысячам граждан, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда", получать ежегодную денежную выплату ко Дню Победы в размере 10 тысяч рублей", – объяснили в пресс-службе Минтруда России.
Предполагается, что данная выплата будет ежегодно предоставляться Пенсионным фондом и соответствующими федеральными органами исполнительной власти гражданам, постоянно проживающим в России. Проживающие в Латвии, Литве и Эстонии россияне получат выплату от Минобороны России через отдел обеспечения при посольстве РФ в Эстонской Республике.
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