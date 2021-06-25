Минтруд разъяснил правила получения пособий для беременных и родителей-одиночек

Минтруд рассказал о правилах выплаты пособий будущим мамам и одиноким родителям, чей доход не превышает прожиточного минимума.

Женщины, вставшие на учет в первые 12 недель беременности, будут получать половину прожиточного минимума. В Москве это около 9 тысяч рублей. Одинокие малообеспеченные родители детей в возрасте от 8 до 17 лет могут получить выплаты в случае, если жилплощадь на каждого члена семьи меньше 24 квадратных метров, есть и еще несколько условий.

Подать заявление можно с 1 июля через портал Госуслуг или в отделениях Пенсионного фонда. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.