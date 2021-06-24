Баженов: мошенников нужно приравнять к членам ОПГ

Фото: Максим Манюров
В России в пандемию возникли новые мошеннические схемы, при этом жертвами в основном оказываются пожилые люди, заявил тележурналист и общественник Тимофей Баженов.
В качестве примера он привел ситуацию, когда злоумышленники предлагали людям приобрести лекарства на фальшивых сайтах с большим дисконтом. Оплатившие заказ его не получали.
"Убежден, что такие манипуляции в отношении пенсионеров должны быть признаны тяжким преступлением", – сказал Баженов.
Он отметил, что уже неоднократно называл телефонное и кибермошенничество угрозой государству, поэтому считает необходимым ужесточить наказание за подобные преступления.
Мошенники играют на доверии граждан, обещая помочь им получить соцвыплату, компенсацию, пособие по безработице или беспроцентный кредит. Люди доверяют и передают данные своих банковских карт для якобы перевода. В реальности информация попадает в руки злоумышленников, подчеркнул общественник.
Баженов сообщил, что, согласно результатам исследований, в 2020 году количество успешно совершенных мошеннических операций увеличилось на 60%. Злоумышленники стали в три раза чаще находить жертв в соцсетях и в 2,7 раза чаще во время телефонных звонков.
Он напомнил, что в 2020 году генпрокурор РФ Игорь Краснов говорил о бессилии правоохранителей в противостоянии киберпреступникам. Раскрываемость нарушений в этой сфере составляет лишь 9%, при этом новые обманные схемы возникают ежегодно.
Ранее сообщалось, что в Москве нейтрализовали банду телефонных мошенников, которая обманывала пенсионеров, предлагая им выплаты за ранее купленные ими лекарства и оказанные медицинские услуги. Злоумышленники представлялись сотрудниками Банка России или Арбитражного суда.
Студентам рассказали, как защититься от телефонных мошенников
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