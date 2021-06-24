Кабмин выделит 10 млрд рублей на выплаты беременным

Правительство РФ выделит свыше 10 миллиардов рублей на выплаты беременным женщинам, которые встали на учет в ранние сроки. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.
"Сегодня выделим свыше 10 миллиардов рублей на специальные выплаты женщинам, вставшим на учет на ранних сроках беременности. Речь идет о будущих мамах, которые находятся в трудной финансовой ситуации", – сказал Мишустин.
Также кабмин выделит свыше 36 миллиардов рублей на новые пособия родителям – одиночкам детей в возрасте 8–17 лет. Это касается и мам, и пап. Оформить их можно с 1 июля.
Ранее Мишустин утвердил список поручений для борьбы с коронавирусом. В частности, он поручил выделить дополнительные средства на лечение больных COVD-19.
В перечень также попала своевременная медицинская помощь, лекарственное обеспечение, достаточное количество мест в больницах и вакцинация.
Минфин и Минздрав должны обеспечить дополнительное выделение средств из резервного фонда на оказание медицинской помощи людям, у которых диагностировали коронавирус. Деньги направят в территориальные фонды обязательного медицинского страхования.
Также ведомствам поручили обеспечить выделение средств из резервного фонда правительства на приобретение лекарств для больных с коронавирусом. Речь идет о пациентах, которые получают медпомощь в амбулаторных условиях, то есть лечатся на дому под наблюдением врачей. Все необходимые препараты им выдаются бесплатно по рецепту лечащего врача.
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