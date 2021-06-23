Кабмин выделит дополнительные средства на лечение больных с COVID-19

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил список поручений для борьбы с коронавирусом. В частности, он поручил выделить дополнительные средства на лечение больных COVD-19. Об этом сообщается на сайте правительства.

В перечень также попала своевременная медицинская помощь, лекарственное обеспечение, достаточное количество мест в больницах и вакцинация.

Минфин и Минздрав должны обеспечить дополнительное выделение средств из резервного фонда на оказание медицинской помощи людям, у которых диагностировали коронавирус. Деньги направят в территориальные фонды обязательного медицинского страхования.

Также ведомствам поручили обеспечить выделение средств из резервного фонда правительства на приобретение лекарств для больных с коронавирусом. Речь идет о пациентах, которые получают медпомощь в амбулаторных условиях, то есть лечатся на дому под наблюдением врачей. Все необходимые препараты им выдаются бесплатно по рецепту лечащего врача.

Минпромторгу поручили принять меры к формированию необходимого запаса кислорода в больницах. Доложить в правительство о результатах этой работы министерство должно до 30 июня.

Минздрав совместно с правительством Москвы должен проработать вопрос целесообразности перепрофилирования федеральных медицинских организаций для оказания помощи больным с коронавирусной инфекцией. О результатах следует доложить в правительство до 1 июля.

Руководителям регионов рекомендовали обеспечить формирование достаточного резерва коечного фонда, а также продолжать информировать граждан о возможности сделать прививку. Помимо этого, перед Минздравом, Минобрнауки и Роспотребназдором поставили задачу представить позицию о сроках и порядке вакцинации граждан, переболевших коронавирусом, а также о ревакцинации тех, кто уже делал прививку от коронавируса.

Для них необходимо определить сроки, в течение которых сохраняется действие прививки. Также Росрезерв, Минздрав и Минфин до 25 июня должны внести в правительство проект распоряжения о поставке еще не менее четырех миллионов доз вакцины "Спутник Лайт" в российские регионы.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что тенденции по COVID-19 в РФ скорее плохие, чем хорошие. Представитель Кремля добавил, что для желающих обезопасить свое здоровье, кроме вакцинации, важна и ревакцинация.

В России все больше регионов вводят обязательную вакцинацию от коронавируса для отдельных категорий граждан. Чаще всего для сотрудников сфер торговли, услуг, транспорта, культуры и здравоохранения.

Работодатель обязан вакцинировать 60% сотрудников. Иначе грозит штраф, для предпринимателя – до 50 тысяч рублей, для юрлиц – до 300 тысяч рублей.