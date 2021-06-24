Москвичам рассказали, где и как получить QR-коды для ресторанов и мероприятий

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В столице посещать массовые мероприятия с численностью более 500 человек смогут только обладатели специальных QR-кодов. На вопросы о новых введенных мерах ответили в Оперативном штабе Москвы.

Когда начнут пускать только по QR-кодам?

С 28 июня на входе в заведение общественного питания и на массовое мероприятие нужно будет предъявлять QR-код.

Когда можно получить QR-код?

Выдача региональных QR-кодов начнется 25 июня. Также являются действительными коды, полученные на портале госуслуг в приложении "Госуслуги СТОП Коронавирус".

Кто может получить QR-код?



Получить QR-код могут прошедшие вакцинацию вторым компонентом вакцины или однокомпонентной вакциной, зарегистрированной в РФ, а также переболевшие COVID-19, с даты выздоровления которых прошло не более полугода. Кроме того, имеющие отрицательный результат ПЦР-теста также, могут получить QR-код. При заболевании владельца кода его действие может быть приостановлено.

Я переболел меньше 6 месяцев назад, где мне взять QR-код?

Переболевшие в Москве, у которых есть московский полис ОМС или прикрепление к московской поликлинике могут получить QR-код в электронной медицинской карте в разделе "Цифровой сертификат", в мобильном приложении "ЕМИАС.ИНФО" или в поликлинике.

Те, кто болел не в Москве или наблюдается в частном, федеральном или ведомственном учреждении города, могут воспользоваться сервисом для получения QR-кода на портале mos.ru по ссылке immune.mos.ru. Он начнет работать 25 июня. Сюда же относятся граждане, у которых нет московского полиса ОМС или прикрепления к московской поликлинике.

После сверки данных с региональным и федеральным регистром заболевших QR-код будет сгенерирован. В случае, если данные не будут найдены, необходимо обратиться в ту медицинскую организацию, в которой вы наблюдались.



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У меня отрицательный ПЦР-тест, где взять QR-код?

Такой QR-код могут получить только граждане, сдавшие ПЦР-тест в одной из городских поликлиник или лабораторий города Москвы. В таком случае QR-код можно получить в электронной медицинской карте в разделе "Цифровой сертификат", в мобильном приложении "ЕМИАС.ИНФО", в поликлинике или в специальном сервисе на портале mos.ru по ссылке immune.mos.ru.

Я вакцинирован, где взять QR-код?

Прошедшим вакцинацию в пунктах медицинских бригад, подведомственных департаменту здравоохранения Москвы, у которых есть московский полис ОМС или прикрепление к московской поликлинике, сертификат вакцинации будет доступен в электронной медицинской карте в разделе "Цифровой сертификат", мобильном приложении "ЕМИАС.ИНФО", в поликлинике, на портале gosuslugi.ru и в мобильном приложении "Госуслуги СТОП Коронавирус".

Тем, кто прошел вакцинацию в других медучреждениях или в другом регионе, а также те, у кого нет московского полиса ОМС или прикрепления к московской поликлинике, могут получить QR-код на портале gosuslugi.ru, в мобильном приложении "Госуслуги СТОП Коронавирус" или с помощью сервиса для получения QR-кода на портале mos.ru по ссылке immune.mos.ru, который начнет работать 25 июня.

Где граждане без московского полиса и прикрепления к московским поликлиникам могут получить QR-код?

Те, кто не посещает городские медицинские учреждения, не имеет московского полиса ОМС, а также иногородние граждане могут запросить QR-код через портал mos.ru.



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Как получить QR-код через портал mos.ru?

Для этого нужно зайти на форму получения QR-кода через раздел "Услуги" на mos.ru или по ссылке immune.mos.ru. Далее следует пройти авторизацию. Автоматически из личного кабинета загрузятся ФИО, дата рождения и СНИЛС. Затем нужно подтвердить согласие с условиями получения сервиса. После вы сразу получите QR-код, подтверждающий прохождение вакцинации, перенесенное заболевание COVID-19 или наличие отрицательного результата пройденного ПЦР-теста. Его можно отправить на свою электронную почту, распечатать на принтере или сохранить на свой смартфон.

Где пройти вакцинацию иностранным гражданам?

После принятия решения правительством РФ о возможности применения вакцин, зарегистрированных в России, иностранным гражданам, в столице начнут работать пункты платной вакцинации для них.

Где иностранному гражданину получить QR-код, если не вакцинирован?

Если иностранный гражданин перенес заболевание в России или сдал ПЦР-тест в одной из лабораторий, подключенных к системе ЕМИАС, он может получить QR-код в специальном сервисе на портале mos.ru по ссылке immune.mos.ru.

Где получить QR-код гражданам с антителами без отметки в ЕМИАС о заболевании? Что делать тем, у кого во время болезни ПЦР-тесты были отрицательные, а после болезни антитела есть?

Гражданин не сможет получить QR-код, если данные о заболевании коронавирусом отсутствуют в федеральном регистре заболевших. Те, кто перенес заболевание, но не обращался к врачу, должны будут сдать ПЦР-тест в лабораториях, которые подключены к ЕМИАС. Перечень указан на сайте Депздрава Москвы https://mosgorzdrav.ru/covid-test.

Нужен ли QR-код для посещения заведений общепита и мероприятий несовершеннолетними детьми?

Несовершеннолетним, которые посещают заведение или мероприятие с родителями, имеющими QR-код, для прохода код не нужен. Без родителей они смогут пройти только при наличии QR-кода по результатам отрицательного ПЦР-теста или подтвержденного факта заболевания коронавирусом.



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Является ли вакцина иностранного государства основанием для получения QR-кода и как действовать, если гражданин вакцинирован в другом государстве?

Получить QR-код можно по итогам вакцинации только одной из зарегистрированных на территории РФ вакцин. В случае если гражданин вакцинирован в другом государстве другой вакциной, он может сдать ПЦР-тест для получения QR-кода.

Где опубликован список лабораторий, сдав ПЦР-тест в которых, можно получить QR-код?

Перечень лабораторий, передающих результаты ПЦР в ЕМИАС, опубликован на сайте Депздрава по ссылке https://mosgorzdrav.ru/covid-test.

Будет ли распространяться ограничение на продуктовые магазины и аптеки?

Указ мэра Москвы не распространяется на продуктовые магазины и аптеки.

Нужен ли QR-код туристу (пассажиру), у которого пересадка на рейс в Москве?

Только если турист планирует посещение заведений общепита и мероприятий в Москве.

Кто будет контролировать достоверность результатов ПЦР-тестов на входе в заведение?

Никакие бумажные справки и сертификаты при входе к проверке не предъявляются. Для входа используется исключительно QR-код.

Начиная с какого возраста дети до 18 лет смогут попасть в общепит по ПЦР-тесту?

Пройти ПЦР-тестирование вне зависимости от возраста можно во всех детских городских поликлиниках, а также других медицинских организациях, подключенных к ЕМИАС.

Если человек заболел, когда у него появится QR-код?

После выздоровления пациента медучреждением вносится соответствующая информация в ЕМИАС, и он может получить QR-код на следующий день.

Предприятия общепита и организаторы мероприятий будут принимать только электронные QR-коды или можно пройти с распечатанным?

Для посещения заведения можно предъявить как электронный код, так и распечатанный на бумаге.

Как получить QR-код человеку, у которого нет смартфона, Интернета, или тому, кто не умеет пользоваться сервисами?

Обратившись в регистратуру, пациенты, прикрепленные к московским поликлиникам, могут получить распечатанный QR-код. Также его можно самостоятельно распечатать в инфомате поликлиники.

Если житель не прикреплен к московской поликлинике, он может получить QR-код через сервис по ссылке immune.mos.ru, воспользовавшись зоной электронных услуг в любом из МФЦ города.

Куда обращаться, если возникли проблемы с получением QR-кода?

При возникших трудностях можно будет воспользоваться сервисом для его получения на портале mos.ru, который начнет работать 25 июня по ссылке immune.mos.ru.

Если QR-код не будет найден, необходимо проверить корректность указанных данных о ФИО и дате рождения. Если данные корректные, а QR-код не сформирован, будет доступна ссылка для отправки обращения в техническую поддержку. Нужно будет перейти по ссылке и выбрать тему "Не найден цифровой сертификат (QR-код)", указать необходимые данные: номер полиса ОМС, номер паспорта, наименование медицинской организации, даты прививок и прочее.



Все заведения общепита в Москве станут COVID-free

Не смог получить QR-код по итогам вакцинации. Куда обращаться?

Если не удалось получить QR-код на по ссылке immune.mos.ru или в приложении "Госуслуги СТОП Коронавирус" или если вакцинация проводилась не в медицинских учреждениях, подведомственных департаменту здравоохранения города Москвы, то информации о вас нет в едином регистре вакцинированных. Необходимо обратиться медицинское учреждение, где была сделана прививка.

Не смог получить QR-код по факту заболевания в течение последних 6 мес. Куда обращаться?

Если вы проходили лечение в медорганизациях за пределами Москвы, и не смогли получить QR-код по ссылке immune.mos.ru, значит, информации о вас нет в едином регистре переболевших. В таком случае необходимо обратиться в ту медицинскую организацию, в которой вы наблюдались.

Не смог получить QR-код по факту отрицательного ПЦР. Куда обращаться?

Если вы сдавали ПЦР-тест в одной из лабораторий, подключенных к ЕМИАС, но не можете получить QR-код, нужно обратиться в медицинскую организацию, в которой делался тест, для проверки корректности переданных данных в ЕМИАС.

Как использовать QR-код?

Его нужно сохранить на телефоне или распечатать. При входе в заведение общественного питания или массовое мероприятие нужно будет показать QR-код и документ, удостоверяющий личность сотруднику, ответственному за допуск посетителей.

Необходимо ли предъявлять QR-код при посещении ресторана в отеле?

Если в точки общественного питания в гостиницах, хостелах и иных объектах размещения отсутствует доступ иных граждан, то проживающим при их посещении QR-код не нужен.

Необходимо ли предъявлять QR-код при офисной столовой или студенческом кафе?



Нет, QR-код не нужен, если столовая, буфет или кафе находится на территории предприятия и предназначено для работников или обучающихся, а также отсутствует доступ в такие помещения других граждан.

Летние веранды тоже будут работать только по QR-кодам?

С 24 июня по 11 июля посещать сезонные летние кафе при стационарных предприятиях общественного питания можно без предъявления QR-кода.

Ранее мэр Москвы подписал указ, согласно которому с 28 июня все рестораны и кафе начинают работать на правах COVID-free-заведений.

Таким образом, посещать заведения общепита смогут только те жители города, кто сделал прививку от коронавируса, переболел COVID-19 в течение последних шести месяцев или имеет отрицательный ПЦР-тест, действительный в течение трех дней.

При этом никакие бумажные справки приниматься не будут – только QR-код.