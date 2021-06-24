В Гидрометцентре объяснили жару в Москве антициклоном со стороны Ирана

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Ведущий метеоролог Гидрометцентра Марина Макарова объяснила, что жара в столичном регионе вызвана антициклоном со стороны Ирана. Об этом сообщает Агентство "Москва".

По словам Макаровой, такие антициклоны из субтропических широт обычно ощущаются на Дальнем Востоке России, однако в этом году они локализовались и над европейской частью страны.

"Мы уже обновили рекорды 22, 23, 24 июня и прогнозируем обновление температурных рекордов 25, 26 и 27 июня", – отметила метеоролог.

При этом она подчеркнула, что в Москве такая температурная волна никогда не держалась более шести дней.

Ранее синоптики рассказали, когда жара уйдет из Москвы. Так, дожди прогнозируются в столице уже 29 июня. Температура понизится до 22–27 градусов.

Кроме того, в воскресенье могут появиться первые локальные дожди с грозами и порывистым ветром. Приближение атмосферного фронта с запада в начале следующей недели принесет более значительные перемены – дожди пройдут в большинстве районов.

