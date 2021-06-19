Инфекционист сообщил, сколько продлится рост заболеваемости COVID-19 в России

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Россиянам рассказали, сколько может продлиться рост заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 в стране. Свой прогноз дал главный врач медицинского центра "Лидер медицина", инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков.

Специалист предположил, что рост заболеваемости будет продолжаться на протяжении минимум двух недель.

"Результаты предпринятых мер по обязательной вакцинации некоторых групп населения мы увидим не раньше, чем через полтора месяца", – заявил Тимаков в интервью ТАСС.

Он также выразил мнение, что ситуация с распространением инфекции способна стабилизироваться к августу. При этом осенью в стране может произойти повторная волна заражений.

"Мы будем готовы к концу сентября при условии, что будут соблюдаться все необходимые меры", – заверил эксперт.

Он объяснил, что результаты от вакцинации населения не окажут мгновенного эффекта.

"Для того, чтобы была защита, должно пройти время для выработки иммунитета. Иммунитет вырабатывается через полтора месяца после первой прививки", – сказал Тимаков.

Инфекционист предположил, что текущая кампания по вакцинации защитит население в период осенней волны коронавируса. При этом он остался недоволен текущими темпами прививания граждан.

"Имея три вакцины, имея лучшую вакцину в мире – на четвертом месте находится "Спутник V", это уже признало мировое сообщество, и мы, извините, находимся в самом низу по темпам вакцинации", – заключил он.

Ранее из-за роста случаев заболевания COVID-19 главный санитарный врач Москвы Елена Андреева обязала обеспечить вакцинацию от коронавируса сотрудников сферы услуг. Роспотребнадзор по столице поставил руководителям организаций задачу привить 60% сотрудников.

В частности, вакцинацию должны пройти сотрудники сферы торговли, салонов красоты, косметических, массажных и СПА-салонов, соляриев, бань, саун, физкультурно-оздоровительных комплексов, фитнес-клубов, бассейнов, прачечных, химчисток, общественного питания.

Также привиться обязаны сотрудники детских игровых комнат, детских развлекательных центров, детских лагерей дневного пребывания. Кроме того, необходимо обеспечить вакцинацию от COVID-19 среди сотрудников театров, кинотеатров и концертных залов.

Сотрудники смогут выбрать любую зарегистрированную вакцину. В настоящее время их в России четыре – "Спутник V", "КовиВак", "ЭпиВакКорона" и "Спутник Лайт".