Попова заявила о росте темпов вакцинации от COVID-19 в России

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о росте спроса на вакцинацию от COVID-19 в ряде регионов России. Об этом сообщает РИА Новости.
Она уточнила, что количество граждан, желающих сделать прививку, на сегодняшний день выросло от 5 до 10 раз по всей территории страны.
"Мы уверены, что это даст нам возможность в скором времени обеспечить популяционный иммунитет, к которому мы и стремимся", – отметила глава ведомства.
Накануне в столичном департаменте торговли и услуг заявили, что ограничительные меры сохранятся в Москве до тех пор, пока у горожан не сформируется коллективный иммунитет к коронавирусу.
Ранее главный санитарный врач Москвы Елена Андреева обязала обеспечить обязательную вакцинацию от коронавируса среди сотрудников сферы услуг.
Так, вакцинацию должны пройти работники салонов красоты, косметических, массажных и СПА-салонов, соляриев, бань, саун, физкультурно-оздоровительных комплексов, фитнес-клубов, бассейнов, прачечных, химчисток, общественного питания.
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