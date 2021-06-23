Голикова назвала регионы, в которых растет заболеваемость COVID-19

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что рост заболеваемости COVID-19 наблюдается во всех регионах страны. Об этом она сообщила во время совещания Владимира Путина с членами правительства.

"Превышение среднероссийских показателей заболеваемости зарегистрировано в 10 регионах: это город Москва, город Санкт-Петербург, Республика Бурятия, Московская область, Республика Карелия, Сахалинская область, Республика Хакасия, Республика Крым, Мурманская область и Республика Алтай", – уточнила она.

Голикова особенно отметила нарастание темпов заболеваемости коронавирусом в Крыму. В регионе этот показатель составляет 11 случаев на 100 тысяч населения.

В столице за последнюю неделю выявили около 53 тысяч случаев заражения коронавирусом. По словам Сергея Собянина, с начала пандемии это рекордный показатель.

Ранее мэр заявил, что количество желающих привиться от коронавируса в Москве увеличилось в десять раз, по состоянию на 22 июня оно достигло около 60 тысяч человек.

По его словам, если так продолжится и дальше, то в ближайшие месяцы ситуация с коронавирусом стабилизируется, а москвичи смогут вернуться к нормальной жизни. Собянин также подчеркнул, что, по сравнению с предыдущими периодами, сейчас в столице наблюдается пик заболеваемости.