Около 53 тыс случаев COVID-19 выявили в Москве за неделю – Собянин

15:23
Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин
В столице за последнюю неделю выявили около 53 тысяч случаев заражения коронавирусом. По словам Сергея Собянина, с начала пандемии это рекордный показатель.
"С начала года, в течение пяти месяцев, в Москве была спокойная, стабильная ситуация с ковидом. Но за последнюю неделю мы зафиксировали рекордные показатели выявляемости – 53 тысячи. По госпитализации мы тоже приблизились уже к максимальным показателям – 12 тысяч за неделю", – пояснил мэр на совещании у Владимира Путина.
Собянин добавил, что в столице в последние два дня фиксируют максимальные значения суточной смертности пациентов с COVID-19. При этом он подчеркнул, что почти у 90% всех заболевших в Москве подтверждается новая мутация коронавируса под названием "Дельта".
Мэр отметил, что для лечения пациентов с коронавирусом в столице мобилизовано 20 тысяч коек. Всего в городе в системе ОМС работает чуть больше 30 тысяч коек. С нагрузкой столичная медсистема справляется, граждане обеспечиваются всем необходимым, сказал Собянин.
"Медицинская система справляется, и мы обеспечиваем всем необходимым граждан, но тем не менее понятно, что медицинские возможности – они не безграничны. Хотя пока запас по Москве достаточно серьезный сделан", – добавил он.
Ранее Сергей Собянин заявил, что количество желающих привиться от коронавируса в Москве увеличилось в десять раз, по состоянию на 22 июня оно достигло около 60 тысяч человек.
По его словам, если так продолжится и дальше, то в ближайшие месяцы ситуация с коронавирусом стабилизируется, а москвичи смогут вернуться к нормальной жизни. Мэр также подчеркнул, что, по сравнению с предыдущими периодами, сейчас в столице наблюдается пик заболеваемости.
60 тысяч москвичей записались на вакцинацию за сутки
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