Астроном рассказал, чего ждать москвичам от летнего солнцестояния

Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Астроном Александр Молоствов рассказал Москве 24, чего ждать жителям столицы от летнего солнцестояния.
Ранее в столичном планетарии сообщили, что в 2021 году летнее солнцестояние наступит 21 июня в 06:32 по московскому времени. В этот момент в Северном полушарии Земли стартует астрономическое лето, а в Южном полушарии – зима.
Астроном отметил, что 21 июня москвичей ждет самый длинный день в году. В столице он продлится 17 часов и 33 минуты. При этом неделю до и неделю после 21 июня продолжительность светового дня остается примерно такой же, говорит эксперт.
"Дело в том, что земная ось наклонена на 23 градуса. Двигаясь вокруг Солнца, мы подставляем ему то один бок, то другой. Вот 21 июня к Солнцу максимально представляется Северное полушарие. Поэтому в этот день у нас Солнце поднимается выше всего", – объясняет Молоствов.
"Еще можно заметить, что Солнце сейчас восходит не на востоке, а на северо-востоке и заходит на северо-западе. Поэтому путь по небу получается очень длинным", – рассказал собеседник Москвы 24.
В период летнего солнцестояния на московском небе можно будет наблюдать "серебристые облака", продолжает Молоствов. Увидеть это явление для жителей столицы не составит никакого труда, говорит эксперт.
"Это самые высокие облака в земной атмосфере, они образуются на высоте примерно 80 километров. И видны они как раз в это время. Потому что на Земле уже ночь, а на большой высоте в это время еще светит Солнце. И если в районе полуночи выйти на улицу, есть шанс их увидеть. На светлом небе эти облака выглядят как еще более светлые волны", – обращает внимание астроном.
Молоствов добавил, что эффект светлых ночей будет заметен в Москве примерно до середины июля.
Ранее российский спутник "Аист-2Д" сфотографировал лунное затмение, полнолуние и суперлуние. Аппарат в это время находился на высоте 490 километров от Земли.
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