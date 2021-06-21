Астроном рассказал, чего ждать москвичам от летнего солнцестояния

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Астроном Александр Молоствов рассказал Москве 24, чего ждать жителям столицы от летнего солнцестояния.

Ранее в столичном планетарии сообщили, что в 2021 году летнее солнцестояние наступит 21 июня в 06:32 по московскому времени. В этот момент в Северном полушарии Земли стартует астрономическое лето, а в Южном полушарии – зима.

Астроном отметил, что 21 июня москвичей ждет самый длинный день в году. В столице он продлится 17 часов и 33 минуты. При этом неделю до и неделю после 21 июня продолжительность светового дня остается примерно такой же, говорит эксперт.

"Дело в том, что земная ось наклонена на 23 градуса. Двигаясь вокруг Солнца, мы подставляем ему то один бок, то другой. Вот 21 июня к Солнцу максимально представляется Северное полушарие. Поэтому в этот день у нас Солнце поднимается выше всего", – объясняет Молоствов.





Александр Молоствов астроном В момент летнего солнцестояния мы наблюдаем самые длинные дни и самые короткие и светлые ночи. Очень рано будет светлеть и поздно темнеть. В Москве это не привыкли называть белыми ночами, но фактически это тоже они. Просто не такие же яркие, как в Санкт-Петербурге.

"Еще можно заметить, что Солнце сейчас восходит не на востоке, а на северо-востоке и заходит на северо-западе. Поэтому путь по небу получается очень длинным", – рассказал собеседник Москвы 24.

В период летнего солнцестояния на московском небе можно будет наблюдать "серебристые облака", продолжает Молоствов. Увидеть это явление для жителей столицы не составит никакого труда, говорит эксперт.

"Это самые высокие облака в земной атмосфере, они образуются на высоте примерно 80 километров. И видны они как раз в это время. Потому что на Земле уже ночь, а на большой высоте в это время еще светит Солнце. И если в районе полуночи выйти на улицу, есть шанс их увидеть. На светлом небе эти облака выглядят как еще более светлые волны", – обращает внимание астроном.

Молоствов добавил, что эффект светлых ночей будет заметен в Москве примерно до середины июля.

Ранее российский спутник "Аист-2Д" сфотографировал лунное затмение, полнолуние и суперлуние. Аппарат в это время находился на высоте 490 километров от Земли.

