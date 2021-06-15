Рогозин заявил, что Роскосмос не будет перебарщивать с космическими туристами

Фото: Агентство "Москва"/Антон Кардашов
Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что Россия не намерена полностью монетизировать МКС. Заявление он сделал на Глобальной конференции по исследованию космического пространства GLEX-2021.
"Нам не хотелось бы все монетизировать [МКС], мы не будем перебарщивать с космическими туристами", – отметил Рогозин.
Он подчеркнул, что большое количество возможностей будет связано с проведением научных экспериментов при участии разработчиков.
Ранее сообщалось, что компания "Главкосмос", являющаяся предприятием "Роскосмоса", сообщила о готовности возить туристов на Международную космическую станцию два раза в год.
Гендиректор "Главкосмоса" Дмитрий Лоскутов сообщал, что массовые полеты туристов на низкие околоземные орбиты могут начаться к 2030 году. Он уточнил, что по мере снижения цены на полеты будет расти спрос. При этом руководитель "Главкосмоса" допустил, что останавливаться космические туристы смогут на МКС, которая превратится в своеобразную гостиницу.
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