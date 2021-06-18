Летнее солнцестояние в 2021 году наступит 21 июня в 06:32

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В этом году летнее солнцестояние наступит 21 июня в 06:32 по московскому времени, сообщает пресс-служба столичного планетария.

"Солнце, двигаясь по эклиптике, в этот момент достигнет самого удаленного положения от небесного экватора в сторону Северного полюса мира. В Северном полушарии планеты наступит астрономическое лето, а в Южном полушарии – зима", – сказано в сообщении.

Уточняется, что эта дата ознаменована самым длинным световым днем и самой короткой ночью. Речь идет о Северном полушарии. В планетарии отметили, что это происходит, потому что солнце большую часть времени находится над горизонтом.

"В Москве он (световой день) длится 17 часов 33 минуты. Для сравнения: в день зимнего солнцестояния, 21 декабря, продолжительность светового дня в Москве всего 7 часов", – добавили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что погода в июле на территории России будет в пределах климатической нормы или теплее обычного.

На европейской части страны дневные температуры будут в пределах +20...+27 градусов. На юге будет жарче – около +28...+33 градусов. В то же время не исключены периоды похолодания.