Ученый рассказал, зачем земляне ищут жизнь на других планетах

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Научный сотрудник Института космических исследований Российской академии наук Натан Эйсмонт рассказал, зачем земляне ищут жизнь на других планетах и где ее возможно найти, сообщает Pravda.Ru.

Эйсмонт подчеркнул, что больше всего существует вероятность обнаружить жизнь на Венере. Речь идет именно о существах, в настоящее время обитающих на планете.

"Вы слышали, конечно, об этом проекте "Венера-Д". Там уже фактически утвержден состав научной аппаратуры для того, чтобы найти признаки жизни", – пояснил ученый.

Также ученый рассказал, зачем люди ищут жизнь на других планетах. По его словам, ответить прямо о практическом смысле довольно трудно.

"Практический смысл вот какой: а что ждет нас на Земле, почему Венера пошла по такому пути эволюции? Ответа на этот вопрос нет. Дело в том, что Венера и Земля очень-очень схожи. Здесь и масса, и размеры", – подчеркнул ученый.

Ранее сообщалось, что ученые из Миднапурского колледжа в Западной Бенгалии нашли на Венере простейшую аминокислоту глицин, что может свидетельствовать о наличии жизни на планете. Исследователи сделали открытие с помощью Атакамской большой антенной решетки. Радиотелескоп обнаружил в средних широтах планеты характерную линию поглощения глицина на частоте 261,87 гигагерца.

До этого ученые из Массачусетса и Кардиффа заявили, что обнаружили в облаках Венеры газ фосфин, который также может указывать на наличие жизни на планете.

После этого глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил, что Россия может запустить собственную миссию на планету. Она запланирована на 2027–2029 годы, однако пока нет финансирования, добавил Рогозин.