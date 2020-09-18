Ученые не нашли на Марсе биомаркера, схожего с веществом с Венеры

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Российский спектрометр, установленный на европейском аппарате TGO поверхности Марса, не выявил в атмосфере планеты биомаркер фосфин. Об этом сообщает Институт космических исследований.

"Спектральное разрешение прибора очень высоко, и он мог бы зарегистрировать достаточно малые концентрации фосфина. Но, как показывают наши данные, фосфина в атмосфере Марса нет или очень мало, не более 2 частиц на миллиард", – рассказали специалисты.

Ученые подчеркнули, что на планете зафиксировано малое количество метана – всего 5 частиц на триллион. Это также может быть свидетельством того, что возможности жизни на Марсе не существует.

Ранее эксперты Кардиффского университета и Массачусетского технологического университета обнаружили в атмосфере Венеры фосфин. Предполагается, что это вещество имеет биологическое происхождение.

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин впоследствии заявил, что Россия может отправить к планете собственную экспедицию. Он заявил, что исследование Венеры входит в совместную программу с американскими специалистами.

