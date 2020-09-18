Ученые не нашли на Марсе биомаркера, схожего с веществом с Венеры

Фото: depositphotos/magann
Российский спектрометр, установленный на европейском аппарате TGO поверхности Марса, не выявил в атмосфере планеты биомаркер фосфин. Об этом сообщает Институт космических исследований.
"Спектральное разрешение прибора очень высоко, и он мог бы зарегистрировать достаточно малые концентрации фосфина. Но, как показывают наши данные, фосфина в атмосфере Марса нет или очень мало, не более 2 частиц на миллиард", – рассказали специалисты.
Ученые подчеркнули, что на планете зафиксировано малое количество метана – всего 5 частиц на триллион. Это также может быть свидетельством того, что возможности жизни на Марсе не существует.
Ранее эксперты Кардиффского университета и Массачусетского технологического университета обнаружили в атмосфере Венеры фосфин. Предполагается, что это вещество имеет биологическое происхождение.
Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин впоследствии заявил, что Россия может отправить к планете собственную экспедицию. Он заявил, что исследование Венеры входит в совместную программу с американскими специалистами.
Ученые обнаружили признаки жизни на Венере
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: