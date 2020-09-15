Россия может отправить собственную миссию на Венеру – Рогозин

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Россия может запустить собственную миссию на Венеру, рассказал глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин. Такое решение обусловлено найденными на планете биомаркерами, свидетельствующими о возможной там жизни.

Накануне ученые Кардиффского университета и Массачусетского технологического университета обнаружили в атмосфере Венеры вещество фосфин. Это бесцветный ядовитый газ, вырабатываемый микроорганизмами без затрат кислорода.

"У нас в программе есть тема восстановления исследования Венеры – совместно с американцами проект "Венера-Д". Мы также рассматриваем и отдельную миссию на Венеру. Считаем, что Венера – это все-таки русская планета", – рассказал Рогозин.

Отмечается, что ближайшая миссия на данную планету запланирована на 2027–2029 годы, однако пока нет финансирования с российской стороны. На грядущие 10 лет ученые просят от страны более 17 миллиардов рублей. Американская часть проекта оценена примерно в такую же сумму.

В августе Рогозин рассказал, что специалисты ракетно-космической отрасли РФ представили ему варианты доставки проб грунта с Венеры. Специалист заявил, что изучение этой планеты более важно с точки зрения борьбы с парниковым эффектом на Земле.

