В NASA назвали важнейшее событие за все время поисков внеземной жизни

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NASA сообщило о важнейшем событии за время поисков внеземной жизни. Об этом рассказал глава американского ведомства Джим Брайденстайн в своем Twitter.

По мнению Брайденстайна, наиболее важным событием за все время поисков свидетельств гипотетического существования жизни вне Земли является обнаружение газа фосфин в атмосфере Венеры.

"Жизнь на Венере? Обнаружение фосфина, побочного продукта анаэробной биологии, является наиболее важным событием в создании убедительных доводов в пользу существования внеземной жизни", – заявил Брайденстайн.

Life on Venus? The discovery of phosphine, a byproduct of anaerobic biology, is the most significant development yet in building the case for life off Earth. About 10 years ago NASA discovered microbial life at 120,000ft in Earth’s upper atmosphere. It’s time to prioritize Venus. https://t.co/hm8TOEQ9es — Jim Bridenstine (@JimBridenstine) September 14, 2020

Фосфин в облаках Венеры ранее обнаружили ученые из Массачусетса и Кардиффа. Результат исследований был опубликован в журнале Nature.

"Пришло время уделить Венере первостепенное внимание", – подчеркнул глава НАСА.

Фосфин представляет собой бесцветный и очень ядовитый газ. Известно, что на Земле он производится не требующими наличия кислорода микроорганизмами. С 2019 года поиск фосфина в атмосферах экзопланет стал основополагающим в вопросе обнаружения внеземной жизни.

Текущее предположение о наличии жизни на Венере не является первым. В январе 2012 года в научном журнале "Астрономический вестник" главный научный сотрудник Института космических исследований РАН Леонид Ксанфомалити занимался анализом снимков с советского посадочного модуля станции Венера-13. На них он обнаружил несколько объектов, которые посчитал живыми насекомоподобными существами. При этом многие ученые скептически отнеслись к заявлениям астронома.

В августе глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин рассказал, что специалисты ракетно-космической отрасли РФ представили ему варианты доставки проб грунта с Венеры. Специалист заявил, что изучение этой планеты более важно с точки зрения борьбы с парниковым эффектом на Земле.