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Наука

04:54

В NASA назвали важнейшее событие за все время поисков внеземной жизни

наука

Фото: depositphotos/clearviewstock

NASA сообщило о важнейшем событии за время поисков внеземной жизни. Об этом рассказал глава американского ведомства Джим Брайденстайн в своем Twitter.

По мнению Брайденстайна, наиболее важным событием за все время поисков свидетельств гипотетического существования жизни вне Земли является обнаружение газа фосфин в атмосфере Венеры.

"Жизнь на Венере? Обнаружение фосфина, побочного продукта анаэробной биологии, является наиболее важным событием в создании убедительных доводов в пользу существования внеземной жизни", – заявил Брайденстайн.

Фосфин в облаках Венеры ранее обнаружили ученые из Массачусетса и Кардиффа. Результат исследований был опубликован в журнале Nature.

"Пришло время уделить Венере первостепенное внимание", – подчеркнул глава НАСА.

Фосфин представляет собой бесцветный и очень ядовитый газ. Известно, что на Земле он производится не требующими наличия кислорода микроорганизмами. С 2019 года поиск фосфина в атмосферах экзопланет стал основополагающим в вопросе обнаружения внеземной жизни.

Текущее предположение о наличии жизни на Венере не является первым. В январе 2012 года в научном журнале "Астрономический вестник" главный научный сотрудник Института космических исследований РАН Леонид Ксанфомалити занимался анализом снимков с советского посадочного модуля станции Венера-13. На них он обнаружил несколько объектов, которые посчитал живыми насекомоподобными существами. При этом многие ученые скептически отнеслись к заявлениям астронома.

В августе глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин рассказал, что специалисты ракетно-космической отрасли РФ представили ему варианты доставки проб грунта с Венеры. Специалист заявил, что изучение этой планеты более важно с точки зрения борьбы с парниковым эффектом на Земле.

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