Рогозин считает, что жизнь вне Земли существует

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Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин считает, что внеземная жизнь существует. Об этом он заявил в интервью телеканалу "Мир 24".

Он отметил, что, вероятно, с целью поиска других форм жизни или их остатков отправляются миссии на Марс. Рогозин привел в пример находки микробов в глыбах льда на Земле, которые впоследствии "оживлялись" усилиями ученых.

"Это говорит о том, что, вполне вероятно, если когда-то какие-то признаки жизни были на планетах Солнечной системы, то в случае если их можно было бы найти, их можно и оживить. Я ничего не исключаю", – заявил Рогозин.

Глава "Роскосмоса" считает, что поиск внеземных форм жизни является одной из двух задач человечества в дальнем космосе. Под второй Рогозин подразумевал обеспечение земной цивилизации от нежелательного сближения с кометами и астероидами.

Он подчеркнул, что Вселенная бесконечна, в связи с чем существует вероятность повторения условий для жизни, которые существуют на Земле.

Ранее специалисты представили Рогозину варианты доставки проб грунта с Венеры. Глава Роскосмоса оценил данный проект как интересный и перспективный. Он считает, что исследование грунта Венеры может стать прорывом в фундаментальной науке о космосе.