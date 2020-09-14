Ученые нашли признаки жизни на Венере

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Ученые Кардиффского университета и Массачусетского технологического университета обнаружили в атмосфере Венеры вещество фосфин, которое может обладать биологическим происхождением. Об этом сообщает РИА Новости.

Специалисты объяснили, что фосфин – это бесцветный ядовитый газ. На Земле его производят микроорганизмы, которым не требуется наличие кислорода. В 2019 году это вещество было помечено как один из маркеров возможного наличия жизни на других планетах.

"Открытие было сделано с помощью телескопа Джеймса Кларка Максвелла на Гавайях и Атакамской большой антенной решетки миллиметрового диапазона в Чили. Концентрация частиц фосфина составила 20 на миллиард", – рассказал собеседник информагентства.

Сам по себе факт обнаружения вещества на Венере не является прямым доказательством существования жизни, подчеркнули исследователи. По их словам, ядовитый газ мог образоваться в результате пока не известных процессов. Сами ученые пока не установили небиологические источники фосфина.

В августе глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин рассказал, что специалисты ракетно-космической отрасли РФ представили ему варианты доставки проб грунта с Венеры. Специалист заявил, что изучение этой планеты более важно с точки зрения борьбы с парниковым эффектом на Земле.

