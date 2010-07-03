В атмосфере Венеры нашли фосфин. Говорит ли это о следах жизни на планете?

Группа астрономов, работающих на радиотелескопе ALMA (Atacama Large Millimeter Array) в Чили и телескопе Джеймса Клерка Максвелла на Гавайях, опубликовала отчет, в котором говорится об обнаружении в верхних слоях атмосферы Венеры следов фосфина. На земле этот бесцветный ядовитый газ является продуктом жизнедеятельности анаэробных организмов (то есть таких, которые обитают в бескислородной среде). Никакие другие способы образования фосфина земным ученым не известны. Говорит ли это о возможном обнаружении жизни на Венере – разбирался научный обозреватель Николай Гринько.



Околонаучные издания мгновенно запестрели заголовками: "Ученые нашли жизнь на Венере!" Но давайте разберемся по пунктам, что же все это значит. Для начала нужно понять, как именно "нашли", ведь до сих пор никаких образцов с Венеры на Землю не доставляли.

Дело в том, что о составе атмосферы других планет ученые судят с помощью спектроскопии. Свет, проходящий через газовые оболочки планет, меняет свой спектр, и радиотелескопы это фиксируют. На основании этих данных ученые делают выводы о том, какие вещества присутствуют в атмосфере. Именно поэтому никто не говорит, что на планете нашли фосфин, в отчете фигурирует фраза: "Нашли следы фосфина".

Теперь пара слов, собственно, о Венере. Это вторая от Солнца планета нашей системы, и условия там совсем не райские. Наше светило освещает Венеру с такой силой, что люди иногда могут видеть ее даже на дневном небе.

Венера – самая горячая планета Солнечной системы, средняя температура ее поверхности – около 500°C.



Причина не только в близости к Солнцу, но и в парниковом эффекте: вся планета покрыта толстым слоем облаков, которые еще и состоят из серной кислоты. Венерианская атмосфера в основном состоит из углекислого газа и представляет собой один непрекращающийся ураган: ветра здесь дуют со скоростью 140 метров в секунду, а давление примерно в сотню раз выше, чем на Земле. В общем условия тут таковы, что ни один космический аппарат, отправленный человечеством к этой планете, не проработал больше двух часов.



Все это говорит о том, что жизнь на Венере если не невозможна, то как минимум маловероятна: жидкой воды там нет, жара невыносима, атмосфера кошмарна. Однако ученые не теряют надежды, выдвигая самые разные теории. Согласно одной из них, жизнь в виде анаэробных бактерий может существовать в верхних слоях атмосферы: именно этим и может объясняться наличие фосфина.

А некоторые ученые утверждают, что органические формы жизни могут встречаться и на поверхности Венеры, и даже приводят доказательства. На некоторых фотографиях, переданных исследовательскими аппаратами, можно различить движущиеся объекты: на разных снимках они находятся в разных местах.

Сегодня на фотографиях Венеры обнаружено около 20 объектов, которые вполне могут быть отождествлены с какими-либо формами жизни. Например, обнаружено некое пятнистое образование, которое вроде бы движется со скоростью 1 миллиметр в секунду.

И все же говорить о том, что на Венере нашли жизнь, разумеется, преждевременно. Астрономы и в фосфине-то пока сомневаются: будут проведены повторные наблюдения с целью подтвердить или опровергнуть его наличие. Но даже если он там точно есть, ученые говорят, что фосфин, скорее всего, вырабатывается в результате какого-то неизвестного химического процесса. То есть с вероятностью 99,999% жизни на Венере все-таки нет. Хотя…